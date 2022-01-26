В Воронеже ночью подожгли «Мерседес»

Ущерб оценили в полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во дворе многоквартирного дома на улице Березовая роща загорелся «Мерседес». Неизвестный поджог его примерно в 3.00. Автомобиль принадлежал 53-летнему местному жителю. Ущерб оценили примерно в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 26 января.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. Они выяснили, что поджигатели уехали на автомобиле «Хендай». Удалось установить номер машины, а также личности подозреваемых. Ими оказались 24-летний житель липецкий области, который был судим за имущественное преступление, а также 38-летний и 26-летний воронежцы. Сейчас они задержаны. Мужчины признались в поджоге. Липчанин находится под стражей, воронежцев отпустили по подписке о невыезде.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимально подозреваемым грозит 5 лет тюрьмы.