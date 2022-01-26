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Здоровье26 января 2022 9:20

В Воронежской области зарегистрировали очередной ковидный антирекорд

Суточный прирост составил 873 случая
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на утро 26 января в Воронежской области зарегистрировали 873 новых случая заболевания коронавируом. Всего с начала пандемии болезнь выявили у 204 548 жителей региона.

Умерли к этому дню от осложнений коронавируса 7 229 наших земляков. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще пяти пациентов.

Ранее Роспотребназдоз констатировал, что за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на треть.