В Воронежской области зарегистрировали очередной ковидный антирекорд

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на утро 26 января в Воронежской области зарегистрировали 873 новых случая заболевания коронавируом. Всего с начала пандемии болезнь выявили у 204 548 жителей региона.
Умерли к этому дню от осложнений коронавируса 7 229 наших земляков. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще пяти пациентов.
Ранее Роспотребназдоз констатировал, что за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на треть.