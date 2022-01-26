Консилиум врачей отказал воронежскому СМАйлику в бесплатном уколе препарата Золгенсма

Фото со страницы Арсения Лихачева в соцсети "Вконтакте"

Консилиум врачей отказал двухлетнему воронежцу Арсению Лихачеву, страдающему СМА (спинальная мышечная атрофия) в бесплатном выделении укола препарата Золгенсма. С конца прошлого года препарат прошел регистрацию в России и теперь, по решению консилиума врачей, его могут выделять бесплатно. Но в случае с Арсением специалисты посчитали, что малыш не соответствует необходимым для этого критериям. Однако мама ребенка с этим не согласна. Несмотря на то, что дорогостоящий укол (его цена около 2,5 миллионов долларов) делают обычно детям в возрасте до двух лет (Арсению уже исполнилось 2 года), его вес еще не достиг предельного для введения препарата.

- Теперь мы вынуждены бороться за пересмотр консилиума и возобновлять сбор средств на самый дорогой укол в мире! И мы не знаем, чем закончится наша борьба! – написали родителя малыша на его странице в соцсети «Вконтакте».

Родители просят всех неравнодушных откликнуться и помочь в спасении их единственного малыша. Историю Арсения Лихачева можно почитать здесь.