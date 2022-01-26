В Воронеже поймали серийного мошенника из Липецка, действовавшего по указке из мессенджера

Мошенника отправили в СИЗО. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники управления уголовного розыска регионального ГУ МВД раскрыли серию мошенничеств под предлогом помощи родственникам, которые попали в ДТП. Полицейские установлен и задержали 30-летнего жителя Липецка, ранее судимый за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В январе 2022 года в городские отделы полиции несколько пожилых людей написали заявление о том, что у них отобрали деньги мошенники. Во всех случаях на стационарные или мобильные телефоны пенсионеров звонил незнакомец. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и говорил примерно одно и то же: «внук попал в ДТП, по его вине пострадал человек, нужны деньги, чтобы не привлекать его к ответственности». Потом незнакомец сообщал, что через некоторое время подъедет сотрудник, который заберет наличными сумму, нужную для «выкупа» родственника. После того, как мужчина забирал деньги, пенсионеры звонили своим внукам. И только тогда понимали, что стали жертвами мошенничества.

Полицейские задержали афериста в Ленинском районе Воронежа, где он арендовал комнату в хостеле. В отделе полиции мужчина признал свою вину и рассказал, что в одном из месенджеров увидел группу, где в описании говорилось о том, как можно быстро и легко заработать деньги. Ему присылали ссылки с адресами, где надо было взять наличные, используя схему о мнимых ДТП. Часть денег он оставлял себе, а остальные переводил на указанные заказчиком реквизиты банковского счета. Мошенник также рассказал, что передвигался по городу исключительно на такси, чтобы не попасть под подозрение. Он также признался, что около десяти раз приходил за деньгами к пенсионерам. Всего он отобрал у пожилых людей около трех миллионов рублей.

Поймать афериста помогли съемки видеокамер во дворах домов, куда он приходил к своим жертвам. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Левобережного района возбудили уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Афериста до суда отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.