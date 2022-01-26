В Воронежской области большегруз заблокировал федеральную трассу

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В среду около 8.40 часов в Бобровском районе на трассе «Дон» произошла авария с участием большегрузного автомобиля «МАН» из Кабардино-Балкарии. Фура следовала транзитом через нашу область в столичном направлении. 37-летний водитель в сложных погодных условиях не справился с управлением, грузовик занесло и развернуло поперек дороги с последующим наездом на отбойник. В результате аварии федеральная трасса оказалась заблокирована, но никто из людей не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют движение для предупреждения затора. По факту аварии проводят проверку.