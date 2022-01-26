В Воронежской области автоледи на «Опеле» врезалась в дорожный знак и опрокинулась: ранены мужчина и годовалый ребенок

У иномарки расплющило крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 25 января, в 9.30 на 43 километре дороги Анна-Бобров в Бобровском районе 22-летняя женщина, рулившая «Опелем-Астра», не справилась с управлением на участке, резко поворачивающем вправо. Машина выехала на встречную полосу, врезалась в дорожный знак, улетела в кювет и опрокинулась.

Один из боков "Опеля" кажется почти неповрежденным. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Автоледи серьезно не пострадала. А вот ехавшие с ней 39-летний мужчина и годовалый ребенок попали в больницу. Мальчик сидел сзади справа в специальном детском удерживающем устройстве. Полицейские выясняют причины того, что женщина потеряла контроль над автомобилем.

Машину пришлось поднимать с помощью спецтехники. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 25 января случилось 149 ДТП, из них 123 – в Воронеже, 13 – на дорогах в районах, 3 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы десять человек. Задержаны и оштрафованы 11 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.