Воронежский «Буран» проиграл шестой матч подряд

"Буран" в 2022 году проиграл шесть матчей подряд. Победили "ураганные" только безнадежного аутсайдера. Фото: cspsk-vrn.ru

Домашняя встреча с курганским «Зауральем» вновь не принесла «Бурану» очков. А начиналось все совсем неплохо. На 17 минуте свою первую шайбу в ВХЛ забросил молодой игрок «ураганных» Алексей Капустин – 1:0. Но «Буран» лидировал в счете недолго. В конце первого периода ответную шайбу забросил Михаил Стихановский.

Во второй 20-минутке обошлось без голов, гости были активнее, вдвое чаще бросали по воротам. А вот в третьем периоде «ураганные» вроде бы были активнее. Они втрое перебросали курганцев – девять против трех. Но что толку! Один из трех бросков хоккеистов «Зауралья» был точным - на 45 минуте Максим Усков забросил победную шайбу – 1:2. Это было шестое поражение подряд «Бурана». После нового года «ураганные» смогли выиграть только у безнадежного аутсайдера, самарского клуба ЦСК ВВС.

- Мы понимали, что у соперника четвертая игра в поездке через день, у нас третья домашняя, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Молодые ребята у нас совсем, планировали всю игру играть активно. Скажем так, начало было немножко непонятное с нашей стороны — какое-то осторожное, хотя наоборот, просили ребят максимально активно начать и в принципе 60 минут постараться работать, оказывать давление. Готовились к вязкой игре, тягучей. Она такой и получилась на самом деле. Думаю, плюс-минус игра была равной и шла, наверное, до какой-то ошибки. К сожалению, потеряли шайбу в средней зоне и немножко недоработали под воротами, пропустили вторую шайбу. «Качели» были, игра могла сложиться в любую сторону.

«Буран» с 31 очком остался на 24 месте из 27 возможных. Следующий матч у «ураганных» также состоится в Воронеже. Соперником будет клуб «Южный Урал» из Орска, идущий на 19 месте с 40 очками.