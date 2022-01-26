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Общество26 января 2022 5:43

В Воронеже ощутимо похолодает на два дня

А в выходные придет оттепель
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Морозными обещают быть ближайшие два дня, а особенно – ночи, в Воронежской области. По прогнозам в четверг и пятницу днем ожидается -5…-8, а ночью те5рмометры покажут до -13 в городе, а местами по области и ниже. В пятницу, 28 января, ощущения холода добавит пронизывающий ветер скоростью 11 м/с. Он станет предвестником смены погоды. Уже в субботу потеплеет до слабого плюса и пойдет мокрый снег.

В воскресенье, 30 января, ожидается около 1 градуса мороза днем и до пяти – в ночное время. И небольшой снег.