Школьница из-под Воронежа выиграла всероссийский конкурс рисунков, посвященный энергосбережению

Работа Софьи Огнерубовой. Фото с сайта конкурса.

Впервые за шесть лет участия в конкурсе «#ВместеЯрче» работа из Воронежской области, представленная на федеральном этапе этого творческого состязания, заняла в нем первое место. Об этом сообщает телеграм-канал департамента ЖКХ и энергетики региона.

Долгожданную победу одержала ученица начальной школы из Нововоронежа Софья Огнерубова. В своей работе она показала, как будет выглядеть ее родной город через 30 лет.

Напомним, в конце прошлого года рисунок Софьи занял призовое место на областном этапе конкурса. Благодаря этой промежуточной победе талантливая юная художница смогла представить свой рисунок на оценку федеральному жюри и стать лучшей в России.