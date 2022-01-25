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Общество25 января 2022 16:49

Школьница из-под Воронежа выиграла всероссийский конкурс рисунков, посвященный энергосбережению

В своей работе Софья Огнерубова показала, как будет выглядеть ее родной город через 30 лет
Алексей СЕРГУНИН
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Работа Софьи Огнерубовой. Фото с сайта конкурса.

Работа Софьи Огнерубовой. Фото с сайта конкурса.

Впервые за шесть лет участия в конкурсе «#ВместеЯрче» работа из Воронежской области, представленная на федеральном этапе этого творческого состязания, заняла в нем первое место. Об этом сообщает телеграм-канал департамента ЖКХ и энергетики региона.

Долгожданную победу одержала ученица начальной школы из Нововоронежа Софья Огнерубова. В своей работе она показала, как будет выглядеть ее родной город через 30 лет.

Напомним, в конце прошлого года рисунок Софьи занял призовое место на областном этапе конкурса. Благодаря этой промежуточной победе талантливая юная художница смогла представить свой рисунок на оценку федеральному жюри и стать лучшей в России.