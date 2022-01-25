Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 января 2022 16:12

Воронежская бобслеистка выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине

Она попала в окончательный список сборной России
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мамедова будет бороться за медали в заездах двоек в паре с Надеждой Сергеевой. Старты намечены на 18 – 19 февраля.

Мамедова будет бороться за медали в заездах двоек в паре с Надеждой Сергеевой. Старты намечены на 18 – 19 февраля.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На грядущей зимней Олимпиаде, которая пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине, выступит воронежская бобслеистка Елена Мамедова. Наша землячка включена в состав сборной России.

И хотя на Играх Мамедова будет представлять Краснодарский край, воронежские любители спорта будут от души поддерживать Лену. Ведь первые шаги на спортивной арене она делала в ранге бобслеистки сборной нашего региона.

Отметим, что в Пекине Мамедова будет бороться за медали в заездах двоек в паре с Надеждой Сергеевой. Старты намечены на 18 – 19 февраля.