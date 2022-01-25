В Воронеже в ДТП с участием четырех машин пострадал водитель «Ниссана»

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 7:30 у дома № 44 по ул. Ильюшина в Воронеже 26-летний водитель автомобиля «Nissan Almera », двигаясь со стороны ул. Просторная в направлении ул. Иркутская, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В итоге он столкнулся с автомобилем «Volkswagen Caravelle T5» под управлением 49-летнего мужчины и автомобилем «Peugeot Boxer 2227» под управлением 43-летней женщины. После столкновения, от удара осколками был поврежден «Nissan X-Trail» под управлением 41-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Nissan Almera» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.