Воронежские студенты чаще откладывают деньги на оплату обучения и ремонт

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Накануне Дня российского студенчества дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование жизни выяснила, как современные студенты распоряжаются финансами. Результаты проведённого опроса показали, что 81% молодых респондентов из Воронежа стараются откладывать деньги (в среднем по стране эта цифра составляет 73%).

Исследование проводилось в январе 2022 года среди молодых людей в возрасте до 30 лет с неоконченным высшим образованием. В нём приняли участие жители 37 крупных и средних городов (с населением свыше 500 тысяч) по выборке, отражающей социально-демографический состав населения.

Чаще всего студенты из Воронежа откладывают деньги на оплату обучения — 60%. В целом по стране на эту цель откладывают меньше опрошенных россиян — 20%. На втором месте у воронежских студентов — сбережения ремонт квартиры, дома или дачи (30%), это выше общероссийского показателя (17%). Следом идёт покупка загородного дома (25%) и это почти в три раза выше показателя по стране (9%).

На оплату путешествий готовы откладывать 10% воронежских студентов. Ещё 10% откладывают на случай непредвиденных обстоятельств.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

«73% молодых людей, которые сегодня откладывают деньги на различные цели, — очень приятная цифра. Многие российские студенты живут с родителями, поэтому часто в формировании накоплений участвует вся семья. Согласно результатам опроса, молодежь предпочитает хранить сбережения на вкладах (67%). В то же время растет популярность и других инструментов, например, покупка ценных бумаг, недвижимости, золота. Участники опроса также сообщили, что в ближайшие месяцы хотят попробовать накопления и с помощью страхования. По данным СберСтрахование жизни, более 20% всех действующих в компании договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни заключены клиентами в возрасте до 35 лет».

Согласно результатам опроса, кредит готовы брать 12% молодых людей до 30 лет. Чаще всего цель — покупка автомобиля (40%) или квартиры (16%). 5% рассматривают возможность взять кредит для оплаты обучения.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением Сбербанка:

«По результатам проведенных исследований Воронежские студенты чаще всего откладывают деньги на оплату обучения. Для того, чтобы мечта молодых людей об образовании осуществилась быстрее, в нашем регионе действует программа образовательного кредитования. Мы видим, как студенты всё больше и больше проявляют к ней интерес. Только в прошлом году Сбербанк выдал населению образовательные кредиты на общую сумму 30,7 млн руб., что практически в два раза превысило результаты 2020 года. Важно и то, что перечень вузов, сотрудничающих со Сбербанком, постоянно расширяется и каждый студент может выбрать образовательное учреждение по своему усмотрению».