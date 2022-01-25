В Воронеже 19-летний парень зарезал приемную мать

Сразу после преступления злоумышленник скрылся, выбросив нож в подъезде. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

23 января этого года в дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение из медучреждения, что к ним была доставлена 69-летняя местная жительница с проникающим ножевым ранением грудной клетки, которая в тот же день скончалась. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, днем того же дня 19-летний молодой человек пришел к своей приемной матери, проживавшей в квартире расположенной в одном из домов по площади Ленина, с которой он длительное время конфликтовал. В подъезде дома парень достал нож, принесенный с собой, и ударил им потерпевшую в область груди. Сразу после этого злоумышленник скрылся, выбросив нож в подъезде. Очевидцем произошедшего оказался муж пострадавшей, который вызвал скорую помощь.

Вчера подозреваемый был задержан сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК. Молодой человек планировал покинуть территорию региона.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» парню грозит лишение свободы на срок от шести до 15-ти лет.