За попытку сбыть почти 18 кг наркотиков воронежца отправили под домашний арест

В ближайшее время будет назначено судебное заседание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Россошанский районный суд поступило 5-ти томное уголовное дело по обвинению М. по п. «в» ч.2 ст.231, п. «а,б» ч.3 ст. 228.1, п. «а,б» ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле прошлого года М. посадил на земельном участке, расположенном в одном из сел Россошанского района, семена конопли. В июне сотрудники полиции изъяли у М. 2670 растений.

Ранее, в феврале прошлого года, знакомый М. Х. продал А. чуть более десяти граммов марихуаны за 600 рублей. В июне за такую же сумму Х. реализовал еще боле семи граммов. В тот же день «покупатель» был задержан.

В июне М. передал Х. для дальнейшего сбыта свыше 700 граммов гашиша, более 14,2 кг каннабиса и более 2,9 кг конопли. Всю партию наркотиков изъяли сотрудники полиции.

В настоящее время обвиняемый М. находится под домашним арестом. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В этой связи при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ.

В ближайшее время будет назначено судебное заседание.