В Воронежской области за неделю еще на треть выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

Маска предохраняет не только от ковида, но и от гриппа и ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи сообщили о количестве заболевших гриппом и ОРВИ за третью неделю 2022 года, с 17 по 23 января. За эти семь дней за медицинской помощью обратились 13 444 жителей Воронежской области. Большинство заразившихся дети до 14 лет. Их 7 137. 55,9 процентов заболевших подхватили вирусы гриппа.

Количество заболеваний выросло на 33,8%. Напомним, с 10 по 16 января заразившихся гриппом и ОРВИ их было 10 050. Что, кстати, также было на треть больше, чем за предыдущую неделю.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что для профилактики нужно соблюдать простейшие правила. То есть, мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, надевать медицинскую маску в закрытом помещении и в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни. А если заболели, сразу обращайтесь к врачу. Кстати, те же правила актуальны и для профилактики ковида. Напомним, на утро вторника, 25 января, установлен новый печальный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.