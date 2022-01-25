В Воронеже открыли мемориальную доску герою Советского Союза Ивану Дмитриеву

Фото предоставлено управой Центрального района

В 79-ю годовщину освобождения Воронежа от фашистов, 25 января, на здании гимназии им. Н.Г.Басова на улице Сакко и Ванцетти, 80 торжественно открыли мемориальную доску герою Советского Союза, полковнику Советской Армии, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Дмитриеву. В этом здании ранее располагалась железнодорожная школа №1, которую в 1940 году окончил Иван Иванович.

На открытии памятного знака присутствовали участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета ветеранов района Николай Николаевич Борисов, заместитель руководителя управы Центрального района по социальным вопросам Инна Тимошенка, директор гимназии имени академика Н.Г. Басова Марина Бочарова и юнармейцы.

Директор гимназии Марина Бочарова рассказала, что к открытию памятной доски изготовлена «Парта памяти», которая займет самое достойное место в гимназии.

- За этой партой будут учиться только лучшие ученики нашей гимназии. Мы помним, чтим и гордимся своими земляками, и будем прививать это нашему подрастающему поколению – отметила Марина Викторовна.

Почетного права открыть мемориальную доску удостоился ветеран Великой Отечественной войны, полковник в запасе Николай Николаевич Борисов.

СПРАВКА «КП»

Уроженец Воронежского края Иван Иванович Дмитриев, родился в селе Горенские Выселки Новоусманского района в семье крестьянина. В 1940 году окончил железнодорожную школу № 1 города Воронеж и поступил в Ленинградский кораблестроительный институт. В 1941 году, сразу после окончания 1 курса, с началом войны зачислен в Военное училище ПВО в Стрельне. С этого времени начался боевой путь курсанта Дмитриева. Принимал участие в боях на Ленинградском фронте, воевал под Стрельней, на Ораниенбаумском пятачке, командовал понтонным взводом 135-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона.

Совершал рейсы через Днепр под вражеским огнем. 26 октября 1943 года за форсирование реки представлен к званию Герой Советского Союза.

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Умер 22 октября 2010 года, похоронен в Санкт-Петербурге.

Награждён орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 3-й степени, рядом медалей.