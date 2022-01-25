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Общество25 января 2022 12:17

Под Воронежем прокуратура потребовала от глав сел и директоров школ нормальной чистки снега

Проверка показала, что в Новоусманском районе плохо убирают сугробы на тротуарах и на дорогах
Юрий КОЗЛОВ
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Нечищенные улицы в Новоусманском районе потребовали вмешательства прокуратуры.

Нечищенные улицы в Новоусманском районе потребовали вмешательства прокуратуры.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района во время проверки убедились, что в селах Новая Усмань, Хреновое, Рогачевка и в поселке Воля плохо убирают снег и лед. То есть, местные администрации явно не дорабатывают в решении этой коммунальной проблемы.

Кроме того, работники надзорного ведомства увидели, что плохо очищают крыш зданий пяти школ, нет ограждения в зонах возможного падения снега и сосулек. Соответствующие предупреждающие знаки и информация не размещены.

Прокуратура района внесла представления главам администраций сельских поселений и директорам школ об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.