Воронежская спортсменка победила на первом этапе Кубка России по стрельбе

Наталья Ордина завоевала золото, хотя в финале, казалось бы, безнадежно проигрывала сопернице. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка завоевала золотую медаль в упражнении «пневматический пистолет» на первом этапе Кубка России, который состоялся в городе Юрьев-Польский Владимирской области. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Впервые соревнования проводили в новом формате, включающем этапы квалификации, полуфиналов, финала и медального матча за золото. В первом этапе Кубка участвовали пять воронежских стрелков. Наши молодые спортсмены не смогли пройти квалификацию и отобраться в финальную часть соревнований. А вот опытная Наталья Ордина выступила отлично. Она выиграла соревнования в упражнении «пневматический пистолет» среди женщин в жесткой конкуренции со спортсменками Московской и Владимирской областей. Причем в медальном матче, уступая 4:14, смогла вырвать победу у москвички Ольгу Веретельникову со счетом 16:14.

- Соревнования проводили среди взрослых, поэтому основные ставки делали на Наталью Ордину. Молодым нашим спортсменам надо было постараться улучшить свои результаты. Вячеслав Мерчанский смог зацепиться за 12 сильнейших, заработать очки и, теперь съездив еще на два-три этапа, он имеет все шансы попасть в финал. А вот девочки немного растерялись. Но они очень молодые и для них это хороший опыт, - подвел итоги первого этапа Кубка страны главный тренер Воронежской области по пулевой стрельбе Александр Ордин.

27 января Наталья Ордина отправляется в Ижевск, где будет участвовать в чемпионате России.