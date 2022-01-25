Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 11:35

В воронежском общественном транспорте появятся терминалы для оплаты проезда у каждой двери

А у водителя останется главный – для контроля
Олег КУЗНЕЦОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Если планы городских властей осуществятся, не нужно будет идти через весь салон к водителю, чтобы оплатить проезд.

Если планы городских властей осуществятся, не нужно будет идти через весь салон к водителю, чтобы оплатить проезд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии сообщили о скором внедрении новой системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Каждую машину муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» оборудуют стационарными терминалами (валидаторами). Их поставят у каждой входной двери. А терминал у водителя будет головным. С него можно будет вести учет с валидаторов у дверей, принимать наличные, отслеживать карты, с которых не прошел платеж. Уже прошел конкурс, где определили компанию, которая будет устанавливать все это новое оборудование.

Также в недалеком будущем собираются ввести абонементы и тарифы для разных категорий пассажиров. Конкретные сроки, когда все это внедрят на практике, пока не сообщают.