За хранение марихуаны воронежцу грозит до десяти лет лишения свободы

Мужчина самостоятельно изготовил марихуану из конопли, которую сорвал на заброшенной ферме. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела ОМВД России по Бобровскому району получили оперативную информацию о том, что 42-летний житель села Чесменка хранит у себя наркотическое средство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе обыска полицейские обнаружили в кухонном шкафу среди солений и приправ три трехлитровые банки с веществом растительного происхождения, которое было высушено и измельчено. Согласно результатам экспертизы, данное вещество действительно оказалось наркотическим средством – марихуаной, вес которой составил более 540 граммов, что является крупным размером.

Как пояснил подозреваемый, он намеревался использовать наркотик для личного употребления. Изготовил он марихуану самостоятельно из конопли, которую сорвал на заброшенной ферме.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.