Руководителем Государственной инспекции труда Воронежской области стала Ирина Мануковская

Ирина Мануковская. Фото: git36.rostrud.gov.ru Фото: другой источник.

В региональном управлении государственной инспекции труда сменился руководитель. Оказалось, что прежний начальник ведомства Иван Яцких к конце ноября ушел на повышение. Сейчас он возглавляет одно из управлений в Роструде.

Человека на стороне на замену Яцких искать не стали. Врио руководителя региональной инспекции труда стала Ирина Мануковская. Ранее она работала заместителям Яцких по правовым вопросам. Ирина Геннадиевна приступила к исполнению своих обязанностей с 1 декабря 2021 года.