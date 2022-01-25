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Общество25 января 2022 11:10

Руководителем Государственной инспекции труда Воронежской области стала Ирина Мануковская

Пока в качестве временной исполняющей обязанности
Олег КУЗНЕЦОВ
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Ирина Мануковская. Фото: git36.rostrud.gov.ru

Ирина Мануковская. Фото: git36.rostrud.gov.ru

Фото: другой источник.

В региональном управлении государственной инспекции труда сменился руководитель. Оказалось, что прежний начальник ведомства Иван Яцких к конце ноября ушел на повышение. Сейчас он возглавляет одно из управлений в Роструде.

Человека на стороне на замену Яцких искать не стали. Врио руководителя региональной инспекции труда стала Ирина Мануковская. Ранее она работала заместителям Яцких по правовым вопросам. Ирина Геннадиевна приступила к исполнению своих обязанностей с 1 декабря 2021 года.