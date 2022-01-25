Воронежский хор приглашает на концерт в честь Дня освобождения города от фашистов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сегодня, 25 января, Воронежский хор даст концерт, посвященный Дню освобождения города от фашистов.

История создания коллектива связана с Великой Отечественной войной. Суровой зимой 1942-1943 годов первый худрук хора, композитор и знаток народного творчества Константин Массалитинов собрал певцов и музыкантов в прифронтовом поселке Анна, когда враг еще не был окончательно выбит из Воронежа. Организованный на базе лучших самодеятельных певческих коллективов хор выступал перед военнослужащими и жителями окрестных сел, а затем с концертами прошел с бойцами Красной Армии фронтовые дороги. Причем артисты помогали соотечественникам выстоять в борьбе с врагом не только творчеством: на их личные сбережения был построен танк Т-34 «Русская песня», который в боевом марше прошел от Дона до Дуная. За вклад в дело Победы над врагом 105 артистов хора были удостоены правительственных наград. С тех пор прославленный коллектив является визитной карточкой Воронежского края.

В концертную программу, посвященную Дню освобождения Воронежа, коллектив включил целый блок номеров военной тематики. Так же зрителей порадуют новой вокально-хореографической постановкой «Зачем меня окликнул ты» на музыку Александры Пахмутовой.

Концерт пройдет в 18.00 в городском дворце культуры (ул.9 января, 108).