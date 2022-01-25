В Воронежской области женщина-медик за три тысячи рублей состряпала мужчине справку о вакцинации

Сотрудники Россошанского отдела регионального Следственного комитета посчитали, что женщина-медик должна отвечать не за служебный подлог, а за мелкую взятку. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 44-летней бывшей сотрудницы фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) Подгоренской районной больницы. Ее обвиняют по уголовному делу, карающему за получение мелкой взятки. Его возбудили на основании материалов полиции.

По версии следствия, в июне 2021 года женщина-медик получила от местного жителя три тысячи рублей за то, чтобы она составила документы, подтверждающие, что он получил прививку от «ковида». На самом деле вакцинацию мужчина не проходил.

Сначала уголовное дело возбудили за служебный подлог, но потом решили, что все же действия женщины больше подходят под статью о мелкой краже.

- На предварительном следствии бывшая сотрудница ФАП признала свою вину. Ее также подтверждают показаниями свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, – сообщил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.

Максимальное наказание, грозящее женщине за мелкую взятку, - штраф до 200 тысяч рублей, либо даже год лишения свободы.