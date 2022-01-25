Воронежцы завоевали две медали на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих

Егор Степанов (слева на пьедестале) был в шаге от золота. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате России во Владимире ставка была очень высока — чемпион получал право представлять страну на сурдлимпийских играх. Они состоятся в мае в Бразилии. Так что борьба была очень упорной. Вице-чемпионом турнира стал воронежец Егор Степанов, а бронзу завоевал еще один наш земляк Дмитрий Шакуров, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В весовой категории до 63 кг Егор уступил лишь в финальной встрече. Его соперником был московский спортсмен, победитель сурдлимпийских игр Кирилл Чулков. До последних секунд встречи воронежский борец вел со счётом 6:5. Но в самой концовке судьи посчитали, что соперник провел прием через ногу и дали Чулкову сразу четыре балла. В итоге Степанов уступил со счётом 6:9.

А вот Дмитрий Шакуров уступил на турнире в двух встречах. Сначала он выиграл у дагестанского спортсмена, но потом проиграл чемпиону мира Илье Маркову со счетом 0:5. При равной борьбе судейство оказалось на стороне соперника. Этот спортсмен в итоге стал победителем турнира в весовой категории до 82 кг. Затем Дмитрий выиграл поединок с новосибирским борцом, но в заключительной встрече снова уступил будущему серебряному призеру Максиму Рожкову из Москвы. Шакуров стал третьим.

— Мы ехали на турнир только за первым местом, чтоб отобраться на сурдлимпийские игры. Предполагали, что судьи будут не в нашу пользу действовать. Мы расстроены, но будем идти вперед и работать дальше, —заявил после соревнований тренер спортсменов Роман Тишков.