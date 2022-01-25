За кражу колбасы и масла жительницу Воронежской области осудили на 280 часов обязательных работ

Подельники взяли с полки шесть пачек сливочного масла и пять упаковок колбасы, сложив все в женскую сумку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кантемировский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 33-летнего и 35-летней жителей Россоши в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как установлено в судебном заседании, 29 сентября прошлого года подсудимые похитили продукты из магазина «Пятерочка» в селе Митрофановка. Предварительно обсудив план, подельники взяли с полки шесть пачек сливочного масла и пять упаковок колбасы, сложив все в женскую сумку. С похищенным они скрылись с места преступления, а размер причиненного ущерба составил 1081 рубль.

В итоге 33-летнему подсудимому назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, 35-летней подсудимой – 280 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.