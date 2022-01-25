В Воронежскую область поступила крупная партия детской вакцины от ковида

Чтобы сделать прививку подросткам от 12 до 14 лет, нужно письменное согласие их родителей или опекунов. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 200 доз вакцины для подростков от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак-М» поступили в Воронежскую область. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которую колют взрослым, только в меньшей дозировке. Сейчас вакцина проходит процедуру маркировки, после чего ее отправят в специализированные детские и другие поликлиники.

Медики отмечают, что вакцинацию подростков проводят исключительно добровольно. Для получения прививки для детей от 12 до 14 лет нужно предъявить два документа. Это письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное согласие. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет могут подписать согласие на вакцинацию сами.

Для хранения вакцины в прививочные кабинеты детских поликлиник закупили 63 морозильные камеры на сумму 8,8 млн рублей. Деньги выделили из областного бюджета.