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Происшествия25 января 2022 9:53

В Воронежской области замначальника районного отдела МВД устроил ДТП, где пострадала девушка

Авария случилась в Грибановском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выясняют, почему их коллега вылетел на встречную полосу.

Полицейские выясняют, почему их коллега вылетел на встречную полосу.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 21 января, аварию на 436 километре дороги Курск – Саратов-Борисоглебск в Грибановском районе устроил 41-летний заместитель начальника Таловского отдела регионального ГУ МВД. Мужчина на 14-й «Ладе» вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу-Гранту», которой управляла 26-летняя девушка, местная жительница. В аварии она получила травмы, ее отвезли в больницу.

- По поводу этого ДТП начата служебная проверка. Пока в ходе нее выяснили, что заместитель начальника отдела находился в отпуске и был трезв. В причинах того, что он не справился с управлением, сейчас разбираются, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.