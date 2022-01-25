Воронежец лишился 35 тысяч рублей, пытаясь сэкономить на поездке

На абонентский номер сотового телефона в одном из мессенджеров пришло сообщение о том, что необходимо оплатить поездку, перейдя по ссылке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

56-летний житель Воронежа сообщил в одно из местных отделений полиции, что стал жертвой виртуального мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший находился в командировке в Смоленске, и по совету друзей решил сэкономить на обратной дороге, воспользовавшись сайтом по поиску попутчиков. Оставив заявку на одном из веб-ресурсов, мужчина получил уведомление, что в ближайшее время с ним свяжется водитель для того, чтобы обговорить условия поездки. Через некоторое время на абонентский номер сотового телефона в одном из мессенджеров пришло сообщение о том, что необходимо оплатить поездку, перейдя по ссылке.

Потерпевший согласился на эти условия, ввел данные своей банковской карты. Пришло уведомление, что оплата не прошла, требовалось повторить операцию. В мобильном приложении потерпевший увидел, что с его счета списаны денежные средства в сумме 35200 рублей. Водитель и администратор сайта перестали выходить на связь. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали 13 жителей региона. Общий ущерб составил 750 тысяч рублей.

Если вы пострадали от действий мошенников, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!