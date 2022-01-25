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Здоровье25 января 2022 9:13

В Воронежской области обновлен суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

Предыдущий результат превышен на 37 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 203 675 жителей Воронежской области.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 203 675 жителей Воронежской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки 839 жителей Воронежской области сдали положительный тест на коронавирус. Это на 44 больше, чем днем ранее, и на 40 больше, чем 22 января.

Таким образом, накануне был побит рекорд региона по суточной заболеваемости, установленный в ноябре прошлого года – 802.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 203 675 жителей Воронежской области.