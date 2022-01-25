В Воронежской области обновлен суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 203 675 жителей Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки 839 жителей Воронежской области сдали положительный тест на коронавирус. Это на 44 больше, чем днем ранее, и на 40 больше, чем 22 января.

Таким образом, накануне был побит рекорд региона по суточной заболеваемости, установленный в ноябре прошлого года – 802.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 203 675 жителей Воронежской области.