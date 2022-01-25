В Воронеже в трех крупных торговых центрах обнаружили нарушения антиковидных правил

В торговых центрах соблюдают далеко не все антиковидные ограничения. Фото: Михаил ПАТЛИС

По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева с ростом заболеваемости ковидом возобновились активные проверки торговых организаций. В частности, чиновники нагрянули с инспекцией в три торгово-развлекательных центра (ТРЦ).

Как знают многие горожане, а теперь убедились и сотрудники департамента предпринимательства и торговли, в ТРЦ сейчас QR-коды после первых дней «показухи» практически не проверяют. Да и поводу отсутствия масок и тем более случаев, когда они не закрывают все лицо, и охрана и продавцы, реагируют вяло. При этом ТРЦ на Ленинском проспекте оказался самым «законопослушным». Там проверяющие не увидели выносных столов у точек общепита, которые зафиксировали в «Галерее Чижова» и в «Граде».

Впрочем, штрафы наложат на все три ТРЦ. Напомним, при первом нарушении могут «наказать» на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного ТРЦ грозит уже штраф от 500 тысяч до миллиона. Либо приостановка работы на 90 суток, что, впрочем, маловероятно.