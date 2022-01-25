Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 января 2022 8:35

Воронежский «Факел» подписал контракт с опытным нападающим, забивавшим в еврокубках

Владимир Дядюн заключил соглашение с «Факелом» до конца сезона
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Дядюн усилит конкуренцию в линии нападения "Факела".

Владимир Дядюн усилит конкуренцию в линии нападения "Факела".

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» подписал контракт с 33-летним нападающим Владимиром Дядюном. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Форвард усилит конкуренцию в атакующей линии команды, как минимум, до конца текущего сезона.

Не слишком впечатляющий габаритами нападающий (рост 183 сантиметра, вес 72 килограмма) родился в Омске. Профессиональную карьеру начинал в казанском «Рубине». Также выступал за «Ростов», «Томь», «Спартак-Нальчик», «Динамо», «Балтику» и «Химки». Форварда вызывали в молодежную и вторую сборные России, на его счету есть голы в еврокубках.

Дядюн в последней контрольной игре «Факела» с «Нижним Новгородом» сыграл не ярко. Однако до продолжения сезона еще далеко, есть шанс набрать форму.