Воронежский «Факел» подписал контракт с опытным нападающим, забивавшим в еврокубках

Владимир Дядюн усилит конкуренцию в линии нападения "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» подписал контракт с 33-летним нападающим Владимиром Дядюном. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Форвард усилит конкуренцию в атакующей линии команды, как минимум, до конца текущего сезона.

Не слишком впечатляющий габаритами нападающий (рост 183 сантиметра, вес 72 килограмма) родился в Омске. Профессиональную карьеру начинал в казанском «Рубине». Также выступал за «Ростов», «Томь», «Спартак-Нальчик», «Динамо», «Балтику» и «Химки». Форварда вызывали в молодежную и вторую сборные России, на его счету есть голы в еврокубках.

Дядюн в последней контрольной игре «Факела» с «Нижним Новгородом» сыграл не ярко. Однако до продолжения сезона еще далеко, есть шанс набрать форму.