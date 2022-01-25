В центре Воронежа «Киа» врезалась в припаркованную «Тойоту»: ранена девушка

Ехавшую в "Киа" 23-летнюю девушку увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 24 января, в 21.25 в Ленинском районе у дома № 70 на улице Фридрих Энгельса случилась авария.

- 24-летний водитель «Киа-Сид» ехал со стороны улицы 9 Января в направлении Плехановской. По невыясненной пока причине он не справился с управлением и врезался в припаркованную «Тойоту-Камри». Водитель серьезных травм не получил. А вот ехавшая в «Киа» 23-летняя девушка попала в больницу, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, в тот же вечер в 19 часов на проспекте Патриотов водитель «БМВ» врезался в ехавшую впереди «Ладу». В «девятке» пострадали рулившая ею 39-летняя женщина и 17-летняя девушка.