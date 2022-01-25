В Воронеже «БМВ» протаранила «Ладу»: ранены женщина-водитель и 17-летняя девушка

39-летнюю женщину, рулившую "Ладой", и ехавшую с ней 17-летнюю девушку отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 24 января, около семи часов вечера в Советском районе у дома № 43ж на проспекте Патриотов случилось ДТП. 24-летний водитель «БМВ 528», ехавший со стороны Тепличной в направлении улицы Героев Сибиряков, врезался в находившийся впереди «ВАЗ-21099». Молодой человек, руливший иномаркой, серьезных травм не получил. А вот 39-летняя женщина, управлявшая «Ладой», и ехавшая вместе с ней 17-летняя девушка попали в больницу.

- Всего 24 января в Воронежской области случилось 165 ДТП, из них 142 в Воронеже, 17 – на районных дорогах и еще 6 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы восемь человек. Задержаны и оштрафованы восемь пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.