В Воронеже любители шашлыков рисковали заразиться ковидом и отравиться

Отведав шашлыка на улице Владимира Невского, 48з, можно было угодить в больницу с отравлением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роспотребнадзора проверили работу заведения общественного питания «Шашлык у Артура», расположенное по адресу: улица Владимира Невского, 48з. И обнаружили массу нарушений. В частности, там не соблюдали условия хранения и реализации продукции, работники пренебрегали правилами личной гигиены, а также не выполняли антиковидные правила.

Эти нарушения могли привести к вспышке ковида, а также стать причиной пищевых отравлений и кишечных инфекций. Материалы проверки направили в суд.

20 января в Коминтерновском районном суде приняли решение закрыть заведение «Шашлык у Артура» на 90 суток, либо до устранения всех нарушений санитарных и антиковидных норм.