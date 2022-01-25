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Спорт25 января 2022 5:47

Воронежские каратисты завоевали 50 медалей на всероссийском турнире «Курская дуга»

С наградой вернулись домой почти половина из наших спортсменов, выступавших на соревнованиях
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские каратисты отлично выступили на турнире "Курская дуга".

Воронежские каратисты отлично выступили на турнире "Курская дуга".

Фото: cspsk-vrn.ru

На всероссийском турнире по всестилевому карате в Курске на пьедестал почета поднялись 50 наших спортсменов, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. В соревнованиях участвовали более 1000 человек из 23 регионов России. Нашу область представляли 109 каратистов из 13 клубов. Они выступали в трех группах спортивных дисциплин — с ограниченным контактом, полным контактом и полным контактом в средствах защиты.

- Наши спортсмены выступили хорошо. Конкуренция была очень высокая. В некоторых категориях было больше 30 человек. Это рейтинговый турнир, по результатам которого будет формироваться сборная команда области для участия в спартакиаде учащихся 2022 года. Она пройдет в сентябре в Анапе, - рассказал президент федерации всестилевого карате Воронежской области Иван Новак.

А для воспитанников федерации боевых искусств «Эдельвейс» турнир «Курская Дуга» стал этапом подготовки к мировому первенству. Спортсмены завоевали на турнире семь медалей, пять из которых золотые. Среди спортсменов 16-17 лет на первое место поднялись Иван Абакумов, Степан Панов и Евгений Маслов, а Александр Киселев занял второе место. В группе каратистов 14-15 лет первыми стали Антон Редько и Сергей Солодовников, а серебро завоевал Дмитрий Попов.

- Выступили отлично. 80% команды добрались до финалов. Ведем подготовку к первенству мира по всестилевому карате, которое состоится ориентировочно в феврале-марте в Суздале, - рассказал тренер спортсменов Владимир Бебнев.