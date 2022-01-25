В Воронежской области сгорел дом и гараж с иномаркой

От жилого дома в поселке Межевихин Грибановского района практически ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 января, поздним вечером в Грибановском районе в поселке Межевихин на улице Проезжей загорелся жилой дом.

- О пожаре нам сообщили в 21.34. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 23.37. К тому времени пламя полностью уничтожило дом 10,5х5м. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

А закончились сутки понедельника, 24 января, еще одним пожаром. На этот раз в Лисках.

- О том, что на улице Большой Донецкой этого крупного райцентра загорелся дом с гаражом, в дежурную часть сообщили в 23.43. На место ЧП выезжали 15 наших специалистов на четырех пожарных машинах. Пламя потушили в 00.03. Однако к тому времени двухэтажный гараж 3х8 метров был полностью уничтожен огнем. В нем сгорел автомобиль «Дэу-Нексия». В трехэтажном жилом доме 12х12м. повреждена огнем крыша на площади 30 квадратных метров. Пострадавших на пожаре, по предварительным данным, не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в Воронеже на улице Серафимовича поздним вечером 24 января сгорела сауна.