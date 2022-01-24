В Воронеже на улице Серафимовича сгорела сауна

Стоп-кадр видео из группы "Мой и твой Воронеж". Фото: СОЦСЕТИ

В Воронеже вечером 24 января загорелась сауна. ЧП случилось на улице Серафимовича. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20.04. Огонь охватил крышу и второй этаж здания. Пламя охватило 100 квадратных метров. К счастью, внутри людей не оказалось. Никто не пострадал. Спасатели потушили пожар в 22.01.

Накануне вечером в городе полыхали две бытовки. Пожар случился на территории строящегося здания в ЖК «Семья» на ул. 45 Стрелковой Дивизии. Во время ЧП люди не пострадали.