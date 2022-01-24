На вернисаже воронежской художницы исполнят песни на ее стихи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 января в Воронежском художественном музее имени Крамского откроется выставка «Пока светит солнце». Это персональная экспозиция Валентины Суминой, приуроченная к юбилею художницы.

- Художнице, родившейся в большой крестьянской семье в Воробьевском районе и начавшей свой путь со скульптурного отделения Саратовского художественного училища, покорились и графика, и живопись. И даже поэзия. Керамика Суминой – это талантливая песня родному краю, в которой звучат и луговые травы, и древние лики, и будущее земли – ее дети, - анонсировали выставку в музее. - Тысячелетиями ведут силы добра и зла борьбу за душу человека, и глазами художника-философа мы видим, как процветает божественная закономерность, где торжествует любовь, а люди не утратили библейского масштаба. Вера в божественную искру в каждом человеке, любовь ко всему сущему – все это ярко представлено в работах воронежской художницы. Выставка интересна не только охватом многочисленных художественных техник, подвластных автору, но и философским взглядом на историю воронежского края более чем за полувековой период творчества.

Проект представит графику, скульптуры, керамику и живопись. Кроме того, на вернисаже исполнят музыкальные произведения воронежских композиторов на стихи Валентины Суминой. Выставка продлится до 27 февраля.