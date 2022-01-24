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Звезды24 января 2022 16:51

Еще три спектакля Воронежского камерного театра сопроводят тифлокомментированием

Учреждение выиграло конкурс
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Репертуар спектаклей Камерного театра, сопровождаемых тифлокомментариями, расширится, сообщили в администрации учреждения.

Благодаря тому, что Камерный театр выиграл конкурса на организацию тифлокомментирования в рамках программы «Особый взгляд», в 2022 году сначала создадут тифлосопровождение к постановке Михаила Бычкова «Привидения» по Ибсену. А в ближайшем полугодии публика с нарушением зрения сможет посетить «Антигону» по Аную и «Бальзаминова» по Островскому.

Камерный стал первым театром Воронежа, где стали проводить показы спектаклей с тифлокомментированием - осенью 2018-го начали с "Грозы" по Островскому.