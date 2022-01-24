Жителю Воронежской области дали 21 год колонии за убийство и сожжение двух мужчин

24 января Воронежский облсуд приговорил 24-летнего жителя Новохоперского района к 21 году колонии строгого режима - за убийство и сожжение двух человек, причем один из них был в беспомощном состоянии, а также за сокрытие улик и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В ноябре 2019 года мужчина, находясь в доме у 47-летнего знакомого в Новохоперске, так с ним поругался и жестоко избил (ногами и табуретом), что хозяин от побоев умер. При этом гость расправился и с его пожилым отцом, вышедшим на шум. 83-летний пенсионер тоже умер от травм. Последующая судмедэкспертиза доказала, что причиной смерти 47-летнего мужчины стала черепно-мозговая травма, его престарелый отец скончался от закрытой травмы груди.

Чтобы скрыть убийства гость поджег дом и скрылся. Но преступления были раскрыты в течение недели, мужчину задержали. Чтобы доказать его вину, следователи провели 24 экспертизы, отметили в региональном следственном управлении СК России.

Суд отправил виновного на 21 год в колонию строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, сообщили в прокуратуре Воронежской области.