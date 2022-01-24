Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области опроверг информацию о застройке дендропарка агроуниверситета

Региональный департамент природных ресурсов и экологии назвал информацию о возможной застройке дендропарка Воронежского агроуниверситета недостоверной. Фейк появился в соцсетях: карта участка, в границах которого находится не только памятник природы «Дендропарк ВГАУ», но и объекты студенческого городка агроуниверситета, была растиражирована в мессенджере «Телеграмм».

- Границы и режимы особой охраны памятника природы «Дендропарк ВГАУ» утверждены постановлением правительства Воронежской области от 21.08.2018 № 180. На данной территории никакого строительства быть не может, поскольку это запрещено действующим законодательством. Департамент строго контролирует соблюдение режимов особой охраны ООПТ и ориентирован на своевременное предупреждение нарушений, - отметила руководитель ведомства Наталья Ветер.

Сведения о памятнике природы «Дендропарк ВГАУ» в 2018 году были внесены в Единый государственный реестр недвижимости. С установленными границами памятника природы можно ознакомиться, открыв публичную кадастровую карту Росреестра (раздел «Зоны и территории») и введя реестровый номер памятника природы 36:34-9.36.

Департамент экологии 12 ноября 2021 года в адрес управления главного архитектора Воронежа направил письмо об исключении отнесения территорий, занятых памятниками природы областного значения, к общественно-деловой зоне. В настоящее время внесение изменений находится в работе.