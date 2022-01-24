Воронежцам показали снимки со строительства поликлиники в Новой Усмани

фото из телеграмм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

24 января в сети появились фотографии со стройплощадки поликлиники в Новой Усмани, которую ждут местные жители. Кадрами поделился в своем Телеграмм-канале воронежский губернатор Александр Гусев. Средства на строительство объекта глава региона выделил после жалоб новоусманцев на то, что местная поликлиника не справляется с количеством пациентов.

На сегодняшний момент строители возвели первый этаж нового корпуса. Площадь здания составит 7 000 квадратных метров, в нем будет пять этажей. Поликлиника сможет обслуживать 500 пациентов в смену, 130 из которых - дети. В новом корпусе будет и дневной педиатрический стационар.

Завершить строительство поликлиники в Новой Усмани планируют к ноябрю 2022 года.