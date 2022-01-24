Воронежские борцы завоевали пять медалей первенства ЦФО

Пятерка борцов, представлявших на первенстве ЦФО Воронежскую область, выступила на твердую "пятерку". Фото: cspsk-vrn.ru

В Рязани завершилось первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях участвовали 182 спортсмена из 11 регионов. Воронежскую область представляли 13 атлетов, пять из них завоевали медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Два спортсмена взяли награды высшей пробы. В весовой категории до 92 кг на первое место поднялся Николай Фомин, а в категории до 55 кг - Аббосджон Туракулов. Рамин Мамедов стал в Рязани вторым — он выступал в весе до 46 кг. А бронзовые награды завоевали Кирилл Дронов в категории до 48 кг и Джонибек Насибалиев в весе до 60 кг.

Все призеры турнира отправятся на первенство России по греко-римской борьбе, которое пройдет в марте в Башкортостане.

- Ребята выступили так, как от них и ожидали. Мы рассчитывали, что они отберутся на первенство России, так и произошло, - поделился главный тренер сборной Воронежской области по греко-римской борьбе Олег Дроздов. - К тому же, здесь мы просматривали спортсменов, которые летом будут представлять регион на спартакиаде учащихся. Стоит отдельно отметить Джонибека Насибалиева. Это спортсмен из Борисоглебска, который занял третье место в весовой категории до 60 кг, хотя на областном первенстве он не вошёл в призы — прогресс у спортсмена хороший,

В турнире не участвовал лидер воронежской команды и сборной России Степан Резницкий. Перед новым годом он получил травму и поэтому наставники решили его поберечь. Но на первенстве России он будет выступать, поскольку отобрался на него ранее.