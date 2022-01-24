В Воронежской области мужчина опрокинул угнанный трактор, поднял его, снова поехал и протаранил деревья

Неуверенная езда по проселочным дорогам обернулась для пьяного скотника двумя ДТП подряд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник. 24 января, в Калачеевский районный суд поступило уголовное дело ранее неоднократно судимого за угоны 25-летнего жителя Воробьевского района. На этот раз он своровал чужой трактор.

25-летний мужчина работал скотником в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) в селе Нижний Бык. В один из дней сентября 2021 года он решил без спроса покататься на тракторе своего предприятия. Запустил двигатель и поехал к себе домой в село Никольское-2. Мужчина был пьян и никогда за рулем трактора не ездил, а лишь видел, как это делают другие. Поэтому неудивительно, что на плотине недалеко от родного села он не справился с управлением. Трактор опрокинулся в кювет.

Угонщик не растерялся. Он попросил своего знакомого помочь поднять опрокинутого на правый бок «железного коня» другим трактором. Когда машину поставили на колеса, скотник продолжил свой путь. Но так как уже начинало смеркаться, а трезветь из-за количества выпитого не получалось, мужчина снова не справился с управлением и заехал с возвышенности плотины в камыши. Остановить трактор угонщик не смог. Машина врезалась в деревья. После этого скотник пешком направился домой к главе КФХ и сообщил ему об угоне трактора.

Теперь последователю Сашки Бородача из «Нашей Раши» предстоит отвечать перед судом по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон без цели хищения». Максимальное наказание по ней – штраф до 120 тысяч рублей, либо даже пять лет лишения свободы. Шансов на то, что мужчину «поймут и просят», учитывая его криминальное прошлое, крайне малы.