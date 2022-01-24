В Воронеже пьяный посетитель отобрал у сотрудницы бара часы

Дерзкое ограбление произошло на днях в центре Воронежа. Во время ночной смены работница одного из баров на проспекте Революции лишилась часов - их отобрал пришедший в заведение мужчина.

Оперативники установили, что между сотрудницей и одним из посетителей произошел словесный конфликт. В итоге мужчина взял с барной стойки электронные часы, принадлежащие женщине, и ушел, не отреагировав на просьбы вернуть имущество. Потерпевшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого, 20-летний задержанный признался, что действовал под влиянием алкоголя.

Часы вернули владелице, а парню придется ответить за грабеж, ему грозит до четырех лет заключения.