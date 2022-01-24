Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 12:55

В Воронеже с 24 января будут продавать только 50% билетов в театры, кинотеатры и цирки

Наполняемость залов снизили из-за ухудшающейся ситуации с ковидом - указ вступил в силу
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В театры, кинотеатры и цирки будут продавать не более 50% билетов

В театры, кинотеатры и цирки будут продавать не более 50% билетов

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С понедельника, 24 января, в Воронежской области вступил в действие указ губернатора Александра Гусева об уменьшении наполняемости залов кинотеатров (кинозалов), цирков, театрально-концертных организаций. С сегодняшнего дня будут продаваться только 50% билетов на развлекательные мероприятия. До этого была разрешена наполняемость 75%. Ограничения связаны с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу в регионе (с 21 января зафиксирован взрывной суточный прирост выявленных случаев ковида). Решение об этом приняли по итогам заседания регионального оперштаба 21 января.

Напомним, исключением станут мероприятия, на которые уже были проданы билеты в большем количестве (все равно в этих случаях залы нельзя заполнить более 80%).