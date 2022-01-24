В Воронеже с 24 января будут продавать только 50% билетов в театры, кинотеатры и цирки

В театры, кинотеатры и цирки будут продавать не более 50% билетов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С понедельника, 24 января, в Воронежской области вступил в действие указ губернатора Александра Гусева об уменьшении наполняемости залов кинотеатров (кинозалов), цирков, театрально-концертных организаций. С сегодняшнего дня будут продаваться только 50% билетов на развлекательные мероприятия. До этого была разрешена наполняемость 75%. Ограничения связаны с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу в регионе (с 21 января зафиксирован взрывной суточный прирост выявленных случаев ковида). Решение об этом приняли по итогам заседания регионального оперштаба 21 января.

Напомним, исключением станут мероприятия, на которые уже были проданы билеты в большем количестве (все равно в этих случаях залы нельзя заполнить более 80%).