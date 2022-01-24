Аферисты развели 85-летнюю жительницу Воронежа по схеме "ДТП с внуком" на 1,4 млн рублей

Полицейские предупреждают, что в Воронежской области участились случаи обмана пожилых людей по «бородатой» схеме «родственник попал в ДТП, нужны деньги для решения проблемы».

На днях жертвой циничных аферистов стала 85-летняя жительница Воронежа. 21 января в час ночи ей позвонил на домашний телефон мужчина, представившийся ее внуком. Звонивший сообщил, что сбил человека и ему срочно нужны средства для «решения вопроса», после чего передал трубку «сотруднику правоохранительных органов». Тот сообщил женщине, что сейчас к ней приедет курьер, который заберет деньги.

Напуганная пенсионерка собрала все свои накопления и передала 1,4 миллиона рублей прибывшему мужчине, который был в медицинской маске, перчатках и капюшоне. Утром старушка позвонила родственникам, и тогда выяснилось, что с внуком все в порядке, а ее обманули мошенники.

Расскажите об этой схеме пожилым родственникам. Если звонят с сообщением, что кто-то из близких попал в беду, сначала перезвоните ему или кому-то из его окружения, чтобы проверить, действительна ли эта информация.