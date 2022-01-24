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Общество24 января 2022 12:03

Из-за ковида и ОРВИ в 33 воронежских школах закрыли 75 классов

На дистанционку из-за коронавируса перевели 32 класса
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на понедельник, 24 января, в Воронеже из-за вспышки ОРВИ приостановлен процесс обучения уже в 43 классах 23 школ. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Из-за карантина по ковиду на дистанционку перевели 32 класса в 15 школах.

В целом ограничения коснулись 75 классов в 33 образовательных учреждениях Воронежа. Это 1,8 % от общего количества классов. По счастью, полностью закрытых учреждений нет.

Напомним, что в 120 школах города учится около 116 тысяч детей, а это 4045 классов.