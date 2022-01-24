Воронежцам покажут фильмы про войну и блокаду Ленинграда

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже 29 января пройдет Всероссийский кинопоказ военных фильмов. Мероприятие приурочено к 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. В библиотеке имени Никитина покажут картины участников молодежного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино». Часовая программа включает ленты, посвященные подвигу ленинградцев и защитников города в годы Великой Отечественной войны. Покажут следующие фильмы.

«Елка в блокадном Ленинграде» (6+) Натальи Майдановой рассказывает одну из реальных историй, случившихся в самый разгар голода, в декабре 1941-го года. Мальчика приглашают на традиционную праздничную елку, чтобы поздравить с Новым годом и вручить подарок. Он с радостью соглашается, поскольку знает, что принесенные сладости разделит дома с голодной матерью и маленькой сестренкой.

«Ленинградская молитва» (6+) Михаила Сафронова – анимация, главный герой - маленький мальчик, впервые сталкивающийся в своей жизни со страхом и со спасительной силой молитвы.

«Девочка из блокадного Ленинграда» (6+) Марины Тихомировой. Красноярская школьница Алиса Астафьева читает стихотворение Андрея Гуркова, написанное по мотивам дневников детей блокадного Ленинграда и посвященное Тане Савичевой.

«Жить и не плакать» (6+) Елены Мельник. Когда началась Великая Отечественная война, Гале было 16 лет, она была старшей сестрой в многодетной семье, где самому младшенькому братику ещё не исполнилось и годика. В родной город Галина Петровна вернулась только спустя 20 лет…

"Война. Жизнь. Искусство" Ксении Ахмеровой. Аглая в 19 лет начала карьеру балерины в Кировском (ныне Мариинском) театре. Однако очень вскоре пуанты пришлось сменить на сапоги, а о тренировках на время забыть, поскольку началась война.

«Блокадный хлеб» Ирины Хусточкиной рассказывает об одной из самых тяжелых тем блокады – продовольствии в осажденном городе и о том, как жители выживали в самую страшную зиму 1941-1942 годов.

Показ пройдет в лекционном зале (405 аудитория), начало в 12.30, вход свободный.