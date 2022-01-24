Воронежская спортсменка завоевала третью медаль на чемпионате ЦФО по настольному теннису

Светлана Нартова. Фото: Дмитрий Шамонов. Фото: cspsk-vrn.ru

Третью бронзовую награду завоевала в последний день чемпионата ЦФО по настольному теннису. В первой встрече в женском одиночном разряде Светлана выиграла у Алины Кутузовой из Ярославля — 4:1. Затем со счетом 4:3 победила Камиллу Сафину из Химок. Еще одну представительницу Химок Анастасию Сизову Нартова обыграла в третьей встрече — 4:2.

А вот дальше на пути Светы встала грозная соперница — очень опытная Светлана Крекина из Владимира. Она на 22 года старше Нартовой, является мастером спорта международного класса и экс-чемпионкой страны по настольному теннису. Послужной список воронежской спортсменки на сегодняшний день выглядит скромнее. Светлана — чемпионка области по настольному теннису, кандидат в мастера спорта. Она самоотверженно сражалась с более мастеровитой и титулованной соперницей, каждая партия проходила в упорной борьбе, но все же опыт взял свое. Нартова уступила в этой встрече со счетом 0:4 и смогла побороться только за третье место.

Встреча за бронзу проходила с Альфией Юнусовой из Химок. Светлана выиграла в ней со счетом 4:1. Тем самым она завоевала не только третью медаль на турнире, но и получив право выступить на чемпионате России, который должен пройти в марте в Оренбурге. Первое и второе место в женском одиночном разряде заняли соответственно экс-чемпионки страны Ольга Куликова из Солнечногорска и Светлана Крекина из Владимира.

Напомним, ранее Светлана Нартова завоевала бронзу в командном турнире, а затем заняла третье место в парном разряде, выступая в дуэте с Дарьей Савченковой из Московской области. Для нашей спортсменки это были первые награды на чемпионате ЦФО среди взрослых спортсменов.

— Светлана Нартова показала выдающийся результат. Впереди нее только чемпионки страны прошлых лет. Изначально была задача попасть в пятерку сильнейших, чтобы отобраться на чемпионат России. Это был максимум, который можно было показать, но Света показала запредельный уровень!- подвел итоги выступления спортсменки в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд председатель Федерации настольного тенниса Воронежской области Илья Жданов. - Что касается выступления ребят, то его можно оценить как положительное, хоть они остались без медалей. Дмитрий Чижиков, занявший в личном зачете 21-е место, по ходу турнира обыграл будущего бронзового призера соревнований, а Иван Зеленев выиграл у второго бронзового призера. То есть парни отметились яркими победами.